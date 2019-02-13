نصائح سهلة للتخلص من تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 12:44 مساء

تساقط الشعر هي مشكلة مزعجة تواجه الكثير من النساء والرجال في المراحل العمرية المختلفة نتيجة للعديد من العوامل. نقص الترطيب، قلة التغذية الصحية، التلوث البيئي هي كلها من الأسباب الأساسية وراء تساقط الشعر وضعفه.

قبل اللجوء للحلول الطبية والعلاجية لعلاج تساقط الشعر، عليكِ أولاً بالبحث في الخطوات الأساسية للعناية بشعرك، فهناك بعض الأخطاء التي قد تقعين فيها دون وعي. لذلك، جمعنا لكِ أهم النصائح الفعّالة لتقليل تساقط الشعر بفعّالية واستعادة مظهره الصحي والحيوي وذلك وفقا لموقع «جمالك».

- تجنب استخدام الأدوات الحرارية
تعرض الشعر للحرارة الزائدة من أهم الأسباب وراء تساقط الشعر الشديد فيتسبب ذلك في ضعف الجذور، كما يعمل على فقدان العناصر المرطبة الأساسية وتعرض الشعر للجفاف الشديد ويتسبب ذلك في تساقط الشعر بشدة. لذلك، عليكِ بالحد من استخدام الأدوات الحرارية كالمكواة أو السشوار مع استخدام سيروم الحماية.

- غسل الشعر بالماء الفاتر
استخدام الماء الساخن لغسل الشعر من الأسباب الأساسية التي تتسبب في تلف الشعر وضعفه ويعمل على انتزاع الزيوت الطبيعية التي تساعد على حماية الشعر من الجفاف والعوامل الخارجية بدلاً من استخدام الماء الساخن للاستحمام أو غسل الشعر، استبدليه بالماء الفاتر والذي يحمي شعرك من التلف والتساقط الشديد.

- تجنب تمشيط الشعر المبلل
تمشيط الشعر المبلل من العادات الخاطئة التي تمارسها الكثير من الفتيات فيصبح الشعر في أضعف حالاته وهو مبلل، مما يسهل تساقطه وتكسره لا ينصح أبداً بتمشيط الشعر المبلل بعد غسله مباشرةً بل يجب أن تتركيه حتى يجف بشكل طبيعي معرضاً للهواء الجاف، ثم يستخدم مشط مناسب بأسنان واسعة لتمشيط الشعر برفق.

- اتباع نظام غذائي صحي
التغذية الصحية هي أساس الحصول على شعر قوي. احرصي على تناول وجبات غذائية صحية ومتوازنة غنية بالبروتين والعناصر الغذائية اللازمة لتقوية جذور الشعر. من أهم العناصر اللازمة لصحة الشعر وحمايته من التساقط هي فيتامين A، B،C، E وفيتامين B المركب.

- حمام الزيت الساخن
أفضل الطرق لمنع تساقط الشعر هو حمام الزيت الساخن. فهي تقنية قديمة تساعد على تغذية فروة الرأس وتقوية البصيلات و استخدمي الزيوت الطبيعية بعد تسخينها قليلاً لتدليك فروة الرأس برفق لبضع دقائق، ثم يغطى الرأس باستخدام غطاء بلاستيكي ومنشفة مبللة بالماء الساخن.

و من أفضل الزيوت التي يمكنكِ استخدامها لتحضير حمام الزيت الساخن هو زيت جوز الهند، زيت السمسم، زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا احرصي على استخدام احدهم.
 

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