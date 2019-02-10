كيفية اختيار لفة الحجاب للوجه الممتلئ

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 01:38 مساء

من أجل التعرف على لفة الحجاب المناسبة لشكل وجهك، عليكِ أولًا معرفة شكل وجهكِ وتحديده جيدًا، ثم اختيار لفة الحجاب المناسبة لكِ.

وهنا نستعرض أفضل لفات الحجاب المناسبة لطبيعة الوجه الممتلئ، حسب «سوبر ماما».

إذا كنتِ تتمتعين بوجه ممتلئ، فهذا يعني أن لديكِ خدين ممتلئين رائعين، ولإظهار جمالهما بشكل طبيعي عليكِ تجنب ارتداء البندانات الضيقة على الجبهة، وكذلك عدم إحكام ربط الحجاب حول الوجه، حتى لا يزيد ذلك من بروز الخدود بشكل أكبر من الطبيعي.

ويمكنكِ أيضًا تجربة اللفات الواسعة الفضفاضة، التي تنسدل بحرية حول الوجه، مع لفها بداية من خط نمو الشعر أو ارتداء بندانة تحتها لتثبيتها وتجنب انزلاقها، فهي تناسب الوجه الممتلئ وتبرز جمال تفاصيله كما في هذه الصورة.

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