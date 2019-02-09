هازال كايا بفستان زفاف كلاسيكي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 فبراير 2019, 04:58 مساء

خطفت صور زفاف الممثلة التركية هازال كايا الأنظار بقوة، بعد انتشارها سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزامناً مع مراسم عرسها إلى زوجها علي أتاي.

وتزينت العروس بإطلالتين، حيث ظهرت في المراسم الرسمية بفستان من الساتان بتصميم كلاكسيكي بسيط بصدر عارٍ وأكمام أوف شولدر من الشيفون، بينما جاء النصف العلوي محتضناً للصدر مزيناً من نفس القماش بخطوط عريضة تشبه البليسيه، بينما جاءت التنورة ماكسي طويلة يزينها ذيل منفصل طويل وممتد مع طرحة طويلة من التول يفوق طولها ذيل الفستا ن من تصميم مصمم المشاهير التركي المعروف أوزغور ماسور.

بينما أطلت في حفل الاستقبال الذي امتلأ بالمرح والرقص والموسيقى والغناء، بفستان قصير بتصميم بوهيمي حر بفتحة صدر مثلثية ممتدة مع أكمام أوف شولدر طويلة.. وكان الفستان مطرزاً بالكامل بالشواروفسكي بطريقة الشراشيب وحدده تطريزات باللون الأحمر عند الذيل، كما اختارت مع بوت عالي الرقبة مزين بالورود.

شاهدي معنا صور هازال و استوحي منها إطلالتك

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