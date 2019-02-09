Baby Dior أزياء الأطفال لأيام الصيف المشمسة

عندما كان «كريستيان ديور» في الرابعة عشرة من عمره، قالت له البصّارة «سيكون عليك السفر إلى مختلف أنحاء العالم».

وترسّخ هذا القول في ذاكرته، وتحقّقت هذه النبوءة سنة 1947، عندما سافر إلى الولايات المتحدة الأميركية لاستلام جائزة «نيمان ماركوس»، الذي يقدّمها المركز التجاري الفاخر الشهير في كلّ سنة للمتألّقين في مجال الأزياء والموضة. وشكّل قدر السفر في سن مبكرة مصدر إلهام لـ«كورديليا دو كاستيلان» في مجموعة ربيع صيف 2019. وينضمّ إليها الأطفال، الذي يرتدون الأزياء المفعمة بالألوان، من أجل اكتشاف آفاق جديدة على خطى «كريستيان ديور». بدءاً من الهند، مروراً بإيطاليا ووصولاً إلى اليابان، تكشف هذه المجموعة النقاب عن إرث الدار على هيئة قصة مستوحاة من نسخ خيال المديرة الفنية لـ"بايبي ديور" Baby Dior.

شاهدوا معنا الصور و استوحوا منها ما يناسب أطفالك.

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