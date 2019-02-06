أنابيلا هلال تشعل ديو المشاهير بفستان أحمر باهظ الثمن

أشعلت المذيعة أنابيلا هلال مسرح برنامج «ديو المشاهير» بفستانها الأحمر الناري، الذي حمل توقيع مصمم الأزياء العالمي Alexandre Vauthier.

أنابيلا هلال تألقت في «ديو المشاهير» بفستان أحمر ناري باهظ سعره 3198 دولارًا أمريكيًا، جاء بسيطًا خالِيًا تماماً من أي تطريز، ولكن جماله يكمن في تصميمه واللعب في ثنايا القماش، من خلال طول غير متساوِ للفستان، مع وجود شريطين من القماش متدلي من ناحية الخصر.

ولا يمكن إنكار أن رشاقة أنابيلا هلال أبرزت جمال فستانها الأحمر الناري، خاصة وأن التصميم يعتمد على كشف أحد الساقين بشكل لافت.

وكعادتها، استطاعت أنابيلا هلال أن تكمل إطلالتها بأناقة لافتة، حيث تركت شعرها منسدلًا مع حزم أحد الجانبين خلف الأذن، واكتفت بارتداء قرط وخاتم من الذهب مرصعين بالفصوص الماسية، مع اعتماد حذاء ذهبي اللون.

وعادة ما ينشغل الجمهور بإطلالات أنابيلا هلال في برنامج "ديو المشاهير"، فهي لها ذوقها الخاص الذي يلهب المسرح، حيث تأتي إطلالتها في الأغلب بسيطة التفاصيل ولكنها أنيقة للغاية.

هذا المحتوى من ليالينا