شركة ليبية تعيد تعريف الزي الوطني بروح عصرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 02:42 مساء

أقدمت شركة صناعة ملابس ليبية على خطوة مثيرة للاهتمام، وذلك بإطلاق مبادرة لإدماج الأزياء الشعبية التراثية الليبية بالموضة الحديثة، من خلال إنتاج تصميمات عصرية تحافظ على الهوية الوطنية لهذه الأزياء المعروفة والعريقة.

إذ تعاقدت شركة هيدار مع 3 من مصانع مصرية بقيمة 40 مليون جنيه، لإنتاج مجموعة متنوعة من الأزياء الشعبية والتراثية الليبية والعربية بشكل عصري، وهو ما يمثل إعادة التعريف للزي الشعبي.

وتبدأ الشركة طرح باقة جديدة من التصميمات لمجموعة متنوعة من أزياء الرجال والشباب والأطفال كمرحلة أولى اعتمادًا على التراث الليبي، وتمتد بعدها لباقي التراث العربي وتتضمن الباقة الجديدة الفرملة (السديري المطرز) والفرملة البدعية، بجانب الكاط (البدلات المطرزة)، فضلًا عن الأثواب (القمصان) القصيرة والطويلة التي تختلف في شكلها عن الأثواب العربية العادية، إضافة إلى الجرد وهو قطعة كبيرة من القماش تلف الجسم معقودة عند الكتف وهي مجموعة تعكس تراث الشعب الليبي بالإضافة لمجموعة متنوعة من الأحذية والملابس الداخلية المصنعة من أجود الأقطان.

وقال سالم وناس الرئيس التنفيذي للشركة إن «حرصنا على إعادة تقديم تراثنا الوطني العربي بمفهوم عصري جاء انطلاقًا من إيماننا الشديد بأن التراث الشعبي لأي أمة يشكل وجدان وذاكرة الناس، ويجسد كل ما يتعلق بالهوية الوطنية، كما حرصنا على أن تكون إعادة التقديم والإحياء مضافًا إليها بعض الخطوط الحديثة في التصميمات، ليمثل ذلك رسالة إيجابية تجمع بين الأصالة والمعاصر، إضافة إلى تربية الأجيال الجديدة علي الاهتمام والفخر بالزي التراثي».

وأوضح أن المجموعات الجديدة هي عبارة عن تقديم الزي التراثي بخطوط موضة عصرية تناسب كل الأوقات والأعمال وجودة أكبر تتناسب مع ما يحلم به المواطن الليبي، مشيرًا إلى أن الشركة ستنظم في الفترة المقبلة عددًا من عروض الأزياء الخاصة بالزي الشعبي العربي، إضافة إلى افتتاح عدد من الفروع الجديدة في مصر، وتونس والجزائر، والسعودية، والإمارات العربية، خلال الفترة القليلة القادمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي بنغازي يظهر في الدوري المصري
رياضة محلية
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض
رياضة عالمية
الدولار يعوض خسائره ويرتفع مقابل ست عملات رئيسة
اقتصاد
أسامة الجويلي: بأوامر من السراج قوة من حرس المنشآت النفطية‬⁩ تتوجه إلى ⁧حقل ...
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين «التصعيد العسكري» في مناطق الجنوب
ليبيا
الشلماني يدلي بتصريحات هامة ستؤثر في الشأن الكروي الليبي
رياضة محلية
رئيس القيادة المركزية الأميركية: ترامب لم يتشاور معي قبل قرار الانسحاب من سورية
دولى
الخارجية الفرنسية تعلق على العملية العسكرية للجيش الليبي في الجنوب
ليبيا
طالبان تطالب بـ«دستور إسلامي» لأفغانستان في محادثات نادرة بروسيا
دولى
نص كلمة السراج خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا
ليبيا
إسماعيل لـ«بوابة الوسط»: استقلت من خليج سرت احترامًا لنفسي والمدرب في ليبيا لا ...
رياضة محلية
ليام نيسون أراد «قتل» رجل أسود انتقامًا لقريبته المغتصبة
ثقافة وفن
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نائب هولندي سابق معروف بعدائه للمسلمين يعتنق الإسلام