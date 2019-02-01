بالفيديو: جديد دار شانيل لربيع وصيف 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 فبراير 2019, 08:00 صباحا

أطلقت شانيل مجموعة الأزياء الراقية الهوت كوتور Haute Couture لربيع صيف 2019، ضمن عروض أسبوع باريس للموضة PFW.

وسادت الأجواء الربيعية المبهجة على العرض المنتظر لمجموعة أزياء شانيل الراقية لربيع صيف 2019 من تصميم كارل لاجرفيلد المدير الإبداعي في شانيل.

هذا وسيطرت القصات الكلاسيكية التي تميز شانيل على المجموعة الأخيرة، لكن ليس هذا ما تقتصر عليه فحسب، فقد احتوت على قطع بأسلوب جريء يتمثل بإضافات الريش والأقمشة المرصعة والملونة.

ورغم أن الأسود والأبيض سيطرا على مجموعة أزياء شانيل الراقية لربيع صيف 2019، ​​​​إلا أنها احتوت ألوانًا إضافية من درجات الباستيل الهادئة.


 

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