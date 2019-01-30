الريش والقطع الكبيرة صيحة إكسسوارات 2019 بأسبوع نيويورك للموضة

تستهوينا الموضة الجديدة والرائجة بشكل كبير فور انتشارها، وإكسسوارات الريش والقطع الكبيرة لها حصة في موضة عام 2019، حيث إن أسبوع نيويورك للموضة كان فرصة لا تعوض لمعرفة كل ما هو جديد في عالم الموضة، واليوم سنتعرف على موضة الريش والقطع الكبيرة صيحة إكسسوارات 2019 من أسبوع نيويورك للموضة.

لإطلالتك اللافتة والخلابة بطريقة مواكبة للموضة، أنتِ بحاجة إلى اختيار الإكسسوارات الأنثوية، والتي تكون في الوقت نفسه رائجة وعصرية، لذا فإن اعتمادك على إكسسوارات الريش أو ذات الأحجام الكبيرة للأساور والأقراط وسلاسل الرقبة سيضفي اللمسة العصرية المطلوبة إلى إطلالتك.

تتلخص موضة إكسسوارات 2019 من أسبوع نيويورك للموضة بالريش والقطع الكبيرة، والتي سنوافيكِ بصورها في الألبوم المرفق في الأعلى، إليكِ بالصور الريش والقطع الكبيرة صيحة إكسسوارات 2019 من أسبوع نيويورك للموضة.

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