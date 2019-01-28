اصنعي صابونًا خاصًا للعناية ببشرتك في الشتاء

يسبب الشتاء خشونة لبشرة الجسم، ولذا يفضل استبدال منتجات العناية بالجسم الصيفية بمنتجات تحتوي على مواد مرطبة للجسم ومنها الصابون، وإذا كنتم تفضلون المنتجات الطبيعية فسوف نعرفكن اليوم على طريقة تصنيع صابون للجسم لا يحتوي على مواد كيميائية تعرفي على مكوناته وطريقة تصنيعه في منزلك في خطوات بسيطة وذلل وفقًا لموقع «بشرتك».

مكونات تصنيع صابون للجسم الجاف في الشتاء

العسل: يساعد بشرتك على الاحتفاظ بالرطوبة والمرونة دون تجفيفها. هذا يجعل العسل مثاليًا للبشرة الناضجة والجافة ويجعلها لطيفة وناعمة.

صابون سائل خام: سيضمن لك هذا الصابون ما يكفي من الرغوة دون إضافة أي مواد كيميائية.

زيت فيتامين E: يساعد هذا الزيت على إصلاح وترطيب الجلد، وهو مضاد للأكسدة ويمكن أن يساعد على إطالة العمر الافتراضي لمنتجات العناية الشخصية محلية الصنع.

الزيوت العطرية: تساعد هذه الزيوت في تهدئة البشرة وإصلاحها بالإضافة إلى أنها تمنحك رائحة منعشة.