بذور الحلبة والليمون لحواجب كثيفة

غالبًا ما تتابع النساء الصيحات الجديدة للحواجب ويقمن بتجربتها، لكن المشكلة التي تعاني منها الكثيرات هي قلة كثافة شعر الحاجبين.

ولحل هذه المشكلة تلجأ المرأة إلى وشم حاجبيها أو زيادة كثافتهما باستخدام المكياج، لكن إن كنتِ ترغبين بالحصول على حواجب كثيفة وجذابة دون اللجوء إلى التقنيات الحديثة المكلفة، إليكِ الحل، حسب «إيلي عربية».

بذور الحلبة

من المعروف أن بذور الحلبة تساهم في الحصول على شعر صحي ولامع، لكنه بنفس الوقت علاج فعال لزيادة كثافة الحواجب أيضًا. إذ تعمل على إعادة بناء بصيلات الشعر. فهي تحتوي على البروتين وحمض النيكوتين اللذين يغذيان تلك البصيلات. انقعي بذور الحلبة في الماء ليلة كاملة. اصحنيها في اليوم التالي حتى تحصلي على عجينة متماسكة. طبقيها على حاجبيكِ واتركيها لمدة 30 إلى 45 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر.