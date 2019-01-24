صابرين كمال تستعد لتقديم «لايف ستايل»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 11:16 صباحا
خبيرة التجميل البحرينية صابرين كمال (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد خبيرة التجميل البحرينية صابرين كمال، لتقديم الموسم الأول من برنامج «لايف ستايل»، والمقرر بدء تصوير حلقاته فبراير المقبل، وسيتم عرضه في مارس على إحدى القنوات الفضائية.

ويقدم البرنامج طرقًا جديدة لـ«اللايف ستايل» مختلفة عن الطرق المعروفة، كما تقدم فقرة طبية للمرأة التي تخص رشاقتها وجمالها وحياتها اليومية، كما يستضيف عددًا من الأطباء والمشاهير في فقرة بعنوان «اسأل.. استفيد»، وفقًا لبيان.

صابرين كمال، هي خبيرة تجميل شهيرة في البحرين شاركت في عدد من مهرجانات الموضة والصحة والجمال بالخليج العربي.

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