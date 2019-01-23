تعرفي على سعر فستان عودة ميريام فارس

خطفت الفنانة ميريام فارس الأنظار بفستانها الأحمر الفخم ملكي التصميم، الذي أطلت به في أول حفل زفاف أحيته بعد عودتها من وعكتها الصحية، التي دفعتها للاختفاء عدة أشهر عن الساحة.

ميريام فارس ارتدت فستانًا أحمر اللون حمل توقيع المصممة السعودية إيمان العجلان، وحرصت بدورها على إبراز تصميمه من جزئه العلوي من خلال رفع شعرها تسريحة «شنيوه» مع تزيين أذنيها بأقراط ماسية، ومكياج سموكي بارز للعينين.

وفي سياق متصل، كشف حساب About Details عن سعر فستان ميريام فارس الفخم الذي أبهر متابعيها بتفاصيله، حيث يقدر سعره 2245 دولارًا أميركيًا.

ومن المعروف عن ميريام فارس جرأتها في اختيار الأزياء التي تطل بها على محبيها، فعادة ما يتابعها محبو الموضة نظرًا لتنوع إطلالاتها ما بين فساتين منفوشة وجمبسوت وغيرها من الموديلات.

ومن جهة أخرى، كانت هناك تقارير صحفية أن ميريام فارس لم تتعاف بشكل كامل من وعكتها الصحية التي ما زالت غامضة حتى الآن.

يذكر أن ميريام فارس أحيت أول حفل لها بعد وعكتها الصحية في رأس السنة، لتبكي على المسرح من شدة تأثرها في هذه اللحظة بعد أن غابت أشهرًا عن محبيها.

هذا المحتوى من ليالينا