الشاي الأخضر والسكر للتخلص من الرؤوس السوداء

الرؤوس السوداء مشكلة يعاني الكثير بسببها، لذلك نقدم إليك قناعًا طبيعيًا يمكن تطبيقه في المنزل للتخلص من هذه المشكلة تمامًا وترطيب البشرة والعناية بها.

ولذلك نقدم إليكِ وصفة الشاي الأخضر والسكر للقضاء على الرؤوس السوداء، فيحتوي الشاي الأخضر على المغذيات النباتية ومضادات الأكسدة التي تحافظ على نظافة البشرة فإن السكر سوف يساعد في تقشير البشرة بلطف والتنظيف العميق مما يخفف من البثور والرؤوس السوداء، وفقًا لموقع «بشرتك».

- امزجي ملعقة طعام من السكر البني مع ملعقة من محلول الشاي الأخضر ولا تخلطيها بالكامل لكي لا يذوب الشاي، ومن ثم طبقيها على الوجه باستخدام الأصابع النظيفه مع التركيز أكثر على مناطق الرؤوس السوداء، واتركيها لمدة 15 دقيقة قبل الشطف بالماء الدافئ وتجفيفه بمنشفة نظيفة وكرري هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا للقضاء على هذه المشكلة تماما.

