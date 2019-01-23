التعب يغيب لاغرفيلد عن عرض «شانيل»

كارل لاغرفلد في باريس في 22 نوفمبر 2018 (أ ف ب)

غاب كارل لاغرفيلد أحد أكبر مصممي الأزياء في العالم «بداعي التعب» عن عرضي دار «شانيل» للأزياء الراقية، اللذين أقيما في غران باليه في باريس.

وخلافًا للعادة، أعلن عند مرور آخر العارضات أن المصمم الثمانيني ليس موجودًا مع التأكيد أنه سيحضر العرض الثاني في اليوم نفسه، حسب وكالة «فرانس برس».

لكن ناطقة باسم دار «شانيل» قالت إن لاغرفيلد لم يأت ليلقي التحية على الحضور في العرض الثاني أيضًا «لشعوره بالتعب».

وكانت ناقدة موضة مخضرمة قالت إنها لا تذكر أن يكون المصمم الكبير غاب عن أي عرض لدار شانيل، في باريس في السنوات الأربعين الأخيرة له فيها.

وذكرت «لو فيغارو» على موقعها الإلكتروني أيضًا أن المصمم (85 عامًا) رسميًا «لم يسبق له أن تخلف» عن إلقاء التحية على الجمهور منذ بداياته في دار شانيل العام 1983 مشددة على أن لاغرفيلد بدا «متعبًا» منذ الاثنين خلال لقاء مع صحفيين.

وحضر عرض الثلاثاء لمجموعة الأزياء الراقية 2019 عدد كبير من الشخصيات، من بينهم المخرجة الأميركية صوفيا كوبولا وعارضة الأزياء والمصممة إينيس دو لا فريسانج والممثلة كارول بوكيه. وهو مستوحى من أجواء القرن الثامن عشر «المفضل» لدى لاغرفيلد.

وشكلت الزهور محور المجموعة، وأتت على شكل تطريزات ورسوم وصنعت من الدانتيل أو الريش أو الصمغ أو الخزف حتى.