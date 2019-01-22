بالصور: نجمات دون مكياج استجابة لتحدي «No Makeup Challenge»

انتشرت صور نجمات دون مكياج نهائياً عبر مواقع السوشيال ميديا بعد استجابتهن لتحدي «No Makeup Challenge»، الذي بدأ بدعوة من عدد من صفحات العناية بالبشرة التي تهتم بالحفاظ على البشرة والاعتماد على اللوك الطبيعي بشكل أكبر.

ومع استجابة النجمة العالمية جينيفر لوبيز والفنانة المصرية رانيا يوسف للتحدي بنشرهما صورهما بلا مكياج نهائيًا، بدأ الكثير من النجمات في التأثر بهذا التحدي ونشر صورهن أيضًا لتحفيز النساء على عدم الانغماس نحو ضغط دعايات ماركات مستحضرات التجميل التي تدفعهن للظهور دائمًا بمكياج كامل مما يؤثر على نضارة وحيوية البشرة ويجعلهن يبدين أكبر عمرًا.

شاهدوا معنا الصور واختاروا بأنفسكم من الأجمل من بينهن.