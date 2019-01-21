خلطات طبيعية لتقشير البشرة في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 04:28 مساء

يمنحك تقشير البشرة نعومة وإشراقة وإعادة نضارة للبشرة أنتِ دائمًا بحاجة لها لذلك نقدم إليكِ طرقًا يمكنك اتباعها منزليًا لتقشير البشرة واستعادة جمالها في خطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

بودرة الحمص وزيت جوز الهند
- للحصول على بشرة ناعمة ومتجددة، امزجي ملعقتين من بودرة الحمص مع ملعقتين من زيت جوز الهند العضوي، ومن ثم دلكي بشرة وجهك ورقبتك بهذه الخلطة باستخدام فرشاة متوسطة الخشونة واتركي الخلطة على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر، ومن ثم رطبي بشرتك بالمرطب المناسب الطبيعي كجل الصبار.

السكر البني الناعم وزيت الزيتون
- أنت بحاجة لتحضير هذه الوصفة إلى مزج ملعقتين من السكر البني مع ملعقتين من زيت الزيتون العضوي، ومن ثم دلكي بشرة وجهك ورقبتك بهذه الخلطة باستخدام فرشاة متوسطة الخشونة واتركي الخلطة على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر، ومن ثم رطبي بشرتك بالمرطب المناسب الطبيعي.

لشوفان وجل الصبار
- للحصول على بشرة ناعمة ومتجددة في موسم الأعياد، امزجي ملعقتين من الشوفان غير المطحون مع ملعقتين من جل الصبار الطازج، ومن ثم دلكي بشرة وجهك ورقبتك بهذه الخلطة باستخدام فرشاة متوسطة الخشونة واتركي الخلطة على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر، ومن ثم رطبي بشرتك بالمرطب المناسب.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية