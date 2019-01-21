خلطات طبيعية لتقشير البشرة في المنزل

يمنحك تقشير البشرة نعومة وإشراقة وإعادة نضارة للبشرة أنتِ دائمًا بحاجة لها لذلك نقدم إليكِ طرقًا يمكنك اتباعها منزليًا لتقشير البشرة واستعادة جمالها في خطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة وذلك وفقًا لموقع «بشرتك».

بودرة الحمص وزيت جوز الهند

- للحصول على بشرة ناعمة ومتجددة، امزجي ملعقتين من بودرة الحمص مع ملعقتين من زيت جوز الهند العضوي، ومن ثم دلكي بشرة وجهك ورقبتك بهذه الخلطة باستخدام فرشاة متوسطة الخشونة واتركي الخلطة على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر، ومن ثم رطبي بشرتك بالمرطب المناسب الطبيعي كجل الصبار.

السكر البني الناعم وزيت الزيتون

- أنت بحاجة لتحضير هذه الوصفة إلى مزج ملعقتين من السكر البني مع ملعقتين من زيت الزيتون العضوي، ومن ثم دلكي بشرة وجهك ورقبتك بهذه الخلطة باستخدام فرشاة متوسطة الخشونة واتركي الخلطة على بشرتك لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر، ومن ثم رطبي بشرتك بالمرطب المناسب الطبيعي.