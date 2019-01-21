إطلالة جديدة لبسمة بوسيل بالشعر القصير

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 12:12 مساء

أطلت النجمة بسمة بوسيل في أحدث صورها بلوك جديد من خلال اعتمادها على خصلات شعرأصفر متداخلة مع اللون البني، وتعد هذه المرة الثالثة من بعد ولادتها ابنها الثالث آدم أن تقدم على الاعتماد على لوك جديد.

وكانت بسمة بوسيل فاجأت متابعيها على انستغرام بظهورها بشعر أسود بعد ولادة ابنها في أميركا، فظن الجمهور أنها غيرت لون شعرها بعد الإنجاب إلا أنها كشفت أنها ترتدي شعرًا مستعارًا.

ليكون آخر إطلالة لبسمة بوسيل هو اعتمادها على خصلات شعرأصفر متداخلة مع اللون البني، مع احتفاظها بقصة شعرها القصير «كاريه»، مع ظهورها بتسريحة من التموجات الناعمة كشفت لون شعرها الجديد.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية