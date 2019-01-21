إطلالة جديدة لبسمة بوسيل بالشعر القصير

أطلت النجمة بسمة بوسيل في أحدث صورها بلوك جديد من خلال اعتمادها على خصلات شعرأصفر متداخلة مع اللون البني، وتعد هذه المرة الثالثة من بعد ولادتها ابنها الثالث آدم أن تقدم على الاعتماد على لوك جديد.

وكانت بسمة بوسيل فاجأت متابعيها على انستغرام بظهورها بشعر أسود بعد ولادة ابنها في أميركا، فظن الجمهور أنها غيرت لون شعرها بعد الإنجاب إلا أنها كشفت أنها ترتدي شعرًا مستعارًا.

ليكون آخر إطلالة لبسمة بوسيل هو اعتمادها على خصلات شعرأصفر متداخلة مع اللون البني، مع احتفاظها بقصة شعرها القصير «كاريه»، مع ظهورها بتسريحة من التموجات الناعمة كشفت لون شعرها الجديد.

