أزيا أرجنتو نجمة عرض أزياء في فرنسا

الممثلة الإيطالية أزيا أرجنتو (يسار) مع المغنية والممثلة الأميركية روز ماكغوان وهما من النساء اللواتي اتهمن هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي (أ ف ب)

تشارك الممثلة الإيطالية أزيا أرجنتو الناشطة في حملة أنا_أيضا كعارضة أزياء في عرض تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس الإثنين.

هذه الممثلة (43 عامًا) التي كانت من أولى النساء اللواتي اتهمن المنتج هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي، ستكون أبرز المشاركات في عرض مجموعة المصمم أنطونيو غريمالدي لربيع وصيف 2019، حسب «فرانس برس».

وأشاد غريمالدي المقيم كأرجنتو في روما، بـ«جرأة» الممثلة قائلًا إن «شخصيتها غير التقليدية تتناسب تمامًا مع المجموعة المستوحاة من أسطورة أريادني اليونانية».

وفي صورة ترويجية للعرض، ظهرت أرجنتو بأوشامها الكثيرة مرتدية فستانًا أسود عليه شكل قلب. غير أن غريمالدي أشار إلى أن أزيا أرجنتو سترتدي في العرض فستان سهرة أبيض مغطى بريش نعام.

وكان المصمم الإيطالي استعان بتليدة تامر أول عارضة سعودية للأزياء الراقية خلال عرضه في باريس في يوليو الماضي.

وتعرضت أرجنتو في سبتمبر لانتقادات كثيرة، بعد اتهامها بممارسة الجنس العام 2013 مع الممثل الأميركي الشاب جيمي بينيت، حين كان في سن السابعة عشرة.

وبعد الزخم الذي حظيت به حركة #أنا_أيضًا، طلب بينيت من أرجنتو تعويضًا قدره 3,5 مليون دولار بسبب «الضيق النفسي الذي تسببت به عمدًا وخسارته أجره إثر اعتداء جنسي».

وقالت أرجنتو إن صديقها السابق الطاهي ومقدم برامج الطعام الشهير أنطوني بوردان دفع قبل انتحاره لبينيت 250 ألف دولار نهاية يونيو لعدم إثارة بلبلة بشأن هذه المسألة، لتتوقف هي بعدها عن الدفع.