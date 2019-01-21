أزيا أرجنتو نجمة عرض أزياء في فرنسا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 10:25 صباحا
الممثلة الإيطالية أزيا أرجنتو (يسار) مع المغنية والممثلة الأميركية روز ماكغوان وهما من النساء اللواتي اتهمن هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي (أ ف ب)

تشارك الممثلة الإيطالية أزيا أرجنتو الناشطة في حملة أنا_أيضا كعارضة أزياء في عرض تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس الإثنين.

هذه الممثلة (43 عامًا) التي كانت من أولى النساء اللواتي اتهمن المنتج هارفي واينستين بالاعتداء الجنسي، ستكون أبرز المشاركات في عرض مجموعة المصمم أنطونيو غريمالدي لربيع وصيف 2019، حسب «فرانس برس».

وأشاد غريمالدي المقيم كأرجنتو في روما، بـ«جرأة» الممثلة قائلًا إن «شخصيتها غير التقليدية تتناسب تمامًا مع المجموعة المستوحاة من أسطورة أريادني اليونانية».

وفي صورة ترويجية للعرض، ظهرت أرجنتو بأوشامها الكثيرة مرتدية فستانًا أسود عليه شكل قلب. غير أن غريمالدي أشار إلى أن أزيا أرجنتو سترتدي في العرض فستان سهرة أبيض مغطى بريش نعام.

وكان المصمم الإيطالي استعان بتليدة تامر أول عارضة سعودية للأزياء الراقية خلال عرضه في باريس في يوليو الماضي.

وتعرضت أرجنتو في سبتمبر لانتقادات كثيرة، بعد اتهامها بممارسة الجنس العام 2013 مع الممثل الأميركي الشاب جيمي بينيت، حين كان في سن السابعة عشرة.

وبعد الزخم الذي حظيت به حركة #أنا_أيضًا، طلب بينيت من أرجنتو تعويضًا قدره 3,5 مليون دولار بسبب «الضيق النفسي الذي تسببت به عمدًا وخسارته أجره إثر اعتداء جنسي».

وقالت أرجنتو إن صديقها السابق الطاهي ومقدم برامج الطعام الشهير أنطوني بوردان دفع قبل انتحاره لبينيت 250 ألف دولار نهاية يونيو لعدم إثارة بلبلة بشأن هذه المسألة، لتتوقف هي بعدها عن الدفع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
في ستة بنود.. تفاصيل إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية