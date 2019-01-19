هيفاء وهبي بأطلالة جديدة وجريئة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 يناير 2019, 03:39 مساء

فاجأت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بعدما أطلت عليهم باستايل جديد، معتمدة اللون الأشقر البلاتيني لشعرها مع تخلّله خصلات وردية «بينك» .

هيفا وضعت ماكياج من نفس اللون أيضاً وهواللوك الذي تطل به لأول مرة.

ونشرت هيفاء وهبي صورًا من جلسة التصوير الجديدة اعتمدت خلالها لونًا جريئًا في الشعر يتناسب مع مبدئها في الحياة، والذي كشفت عنه من خلال تعليق أرفقته على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستغرام ، جاء فيه: «دائماً ننظر إلى الجانب الوردي من الحياة».

شاهدي معنا لوك هيفاء وهبي الجديد الذي اختلفت حوله آراء متابعيها.
 

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