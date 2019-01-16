سيرين عبد النور في إطلالة مختلفة باللون الأزرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 02:37 مساء

ظهرت مؤخرًا النجمة اللبنانية سيرين عبد النور في إطلالة تحاكي الأناقة والجمال باللون الأزرق في دبي.

حيث ظهرت في الصور مرتدية جمبسوت أزرق بسيط من دون أي تطريزات أو إضافات من متجر One Melrose في بيروت. تميّز بالأكمام الطويلة، الياقة على شكل سترة والحزام الذي تتداخل مع التصميم وذلك وفقًا لصفحة سيرين عبد النور على موقع التواصل الاجتماعي «إستغرام».

بالنسبة للحذاء، وقع اختيار Cyrine Abdel Nour على صندل باللون الذهبي المعدنيّ، كما نسّقت كامل الإطلالة مع مجوهرات عصريّة من تصميم دار Damas Jewellery.

شاهدي معنا الإطلالة واستوحي منها ما يناسبك.
 

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