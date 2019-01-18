خلطة مغربية تعتني بجمالك

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 18 يناير 2019, 09:30 صباحا

تعرف بلاد المغرب بجمال سيدتها وحرصها على استخدام مكونات طبيعية للحفاظ على جمالها ونضارتها.
لذلك سوف نقدم إليك اليوم خلطة طبيعية تعني بجمالك وتعمل على توحيد لون بشرتك شاهديها معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «سيدتي».

المكوّنات:
- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون: يتمتّع الليمون بقدرة على تنظيف البشرة وتقشيرها، ممّا يساهم في تفتيح الوجه وإزالة البقع والتصبّغات.
- 4 ملاعق كبيرة من الطحينة: هذا المكوّن يعالج اسمرار البشرة، البقع الداكنة وتصبّغات الجلد.
-3 ملاعق كبيرة من الحليب: يعمل الحليب كمقشّر للبشرة، إذ يحتوي على حمض اللبنيك وهو شكل من أشكال حمض ألفا هيدروكسي الذي يزيل الجلد الميّت. الحليب يبيض الوجه ويجعله متوهّجاً خاليًا من أيّة شائبة.
- ملعقة صغيرة من العسل: يبيّض العسل البشرة بشكلٍ طبيعي وآمن كما أنّه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمواد المعدنيّة الهامة لتغذية البشرة.
- ملعقة كبيرة من المياه.

كيفية تحضير هذه الخلطة المغربية:
- امزجي كلّ المكوّنات معاً حتّى تحصلي على مزيج متماسك، كما بإمكانكِ إضافة القليل من الحليب إذا شعرتِ أن الخليط سميك للغاية. في حال، لاحظتِ أن المزيج كان سائلاً، أضيفي حينها القليل من الطحينة حتّى يتجانس من جديد.
- طبّقي الخليط على بشرتكِ لمدّة 15 دقيقة، ثمّ اغسليها يالمياه الباردة. كرّري هذه الخلطة مرّتين في الأسبوع، وستلاحظين بعد فترة أن وجهكِ أصبح أكثر بياضاً.
 

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