هيفاء وهبي في إطلالة أنيقة باللون الأخضر

ظهرت النجمة هيفاء وهبي مؤخرًا في إعلان ترويجي للحلقة الخاصّة، التي ستطلّ فيها مع الإعلامي هشام حداد على قناة «LBC» اللبنانية وخطفت الأنظار بفستان أخضر قصير تداوله الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي متسائلين إلى أي دار ينتمي.

وكما اعتدنا على هيفاء وهبي لا تفوّت فرصة إلاّ وتحاول فيها إبهار الجميع بإطلالاتها الاستثنائية والجريئة، سواء في الحفلات أم خلال الإطلالات التلفزيونيّة.

حيث ارتدت فستانًا قصيرًا ضيّقًا من مجموعة Alexandre Vauthier لخريف وشتاء 2018، للأزياء الجاهزة. اتسم التصميم بقماش الحرير الراقي ذات باللون الأخضر، الأكمام الطويلة، الياقة على شكل V والحركة المميّزة عند منطقة الخصر، التي تمثّلت بعقدة مزيّنة بمشبكِ مرصّع بالحبيبات البرّاقة. الأكمام المنتفخة بعض الشيء.

كما ارتدت حذاء أسود من Versace الذي نسّقته مع الفستان، وتميّز بنقشة "Vogue" الملوّنة والمزخرفة على جانب واحد منه، بالنسبة للإكسسوارات، اعتمدت مجوهرات الماس البرّاقة من أقراط الأذن الكبيرة، إلى العقود الناعمة والخواتم التي تزيّن إحداها بحجر الزمرّد الأخضر من لون الفستان. كلّها تفاصيل أضافت لمسة راقية على الإطلالة بالكامل.

شاهدي معنا الفستان واستوحي منه إطلالتك.

