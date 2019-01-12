مصمم الأزياء الليبيي نبيل يونس يستعد لمجموعة «ملكة جمال الكون»

يستعد مصمم الأزياء الليبي العالمي نبيل يُونس لعرض مجموعته الجديدة التي أطلق عليهاَ الاسم المختصر «MJK» بمعنى ملكة جمال الكون، تكريماً لصديقته الفنانة الاستعراضية اللُبنانية هيفاء وهبي، التي تألّقت بعدد من تصامِيمه في الكثير من اطلالتِها.

عرض أزياء نبيـل يونس سيكون في 23 يناير وذلك وفقًا لصفحة نبيل يونس في «فيسبوك».

نبيـل يُونـس من مواليد العاصمة الليبية طرابلس، درس الموضة وتصميم الأزياء في مدرسة «Esmod» لتصمِيم الأزياء في العاصمة الفرنسية باريس وفتح أول دار أزياء له في العاصمة اللبنانية بيروت عام 2006 ، و يعد يونس أول مصمّم أزياء ليبي رجُل.

ارتدت الكثير من النجمات من مجموعاته أبرزهنّ النجمة صباح وهيفاء وهبي وهند صبري وباريس هيلتون وصفاء أبو السعود وغيرهن من نجمات الوطن العربي والغربي.

