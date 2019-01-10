نصائح لتجنب القشرة في الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 10 يناير 2019, 11:29 صباحا
تزداد القشرة بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء (أرشيفية: الإنترنت)

تزداد القشرة بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء، نتيجة عوامل الطقس التي تتسبب بجفاف فروة الرأس، مما يفرض الحاجة إلى استخدام علاجات أكثر فعالية للتعامل مع هذه المشكلة.

وفيما يأتي، مجموعة من النصائح التي تساعد على تجنب قشرة الرأس في الشتاء، بحسب موقع «24» نقلاً عن «بي بيوتيفول»:

1- تكرار تسريح الشعر
يحفز الدورة الدموية وإفراز الزيوت في فروة الرأس.

2- الإكثار من الماء
يزود الجسم بالرطوبة اللازمة ويحارب الجفاف.

3- تجنب الحرارة المباشرة
تزيد من جفاف الجلد وانتشار القشرة.

4- المناشف القطنية
تستخدم لتجفيف الشعر بلطف بعد الاستحمام.

5- تغيير النظام الغذائي
تناول أطعمة غنية بالزنك وفيتامين ب

6- التخفيف من السكريات
الأطعمة الغنية بالسكر ضارة بالشعر والبشرة.

7- زيت الشعر
يطبق على فروة الرأس قبل الاستحمام.

8- تجنب التوتر
عن طريق الرياضة واليوغا والنوم الصحي.

9- الابتعاد عن الصبغة
الأصباغ الكيماوية تزيد من جفاف الجلد.

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