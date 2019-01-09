الزعتر والعرقسوس للتخلص من سقوط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 09 يناير 2019, 03:59 مساء

نقدم إليكِ أقنعة طبيعية تعمل على منع سقوط الشعر والعناية به وترطيبه تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «سيدتي».

الزعتر
يتميّز الزعتر باحتوائه على زيت طيّار له قدرة سحرية في علاج تساقط الشعر وإزالة القشرة أيضًا. ولاستخدام قناع الزعتر، قومي بطحنه بشكل ناعم جدًا، وضعي ملعقة كبيرة منه في كوب من الماء البارد، واتركيه لمدة 24 ساعة. وعند انتهاء المدة المحدّدة، قومي بتصفية الماء، ثمّ دلكي فروة رأسك به بلطف شديد.
حافظي على تكرار هذا القناع يوميًا قبل النوم، ولمدّة شهرين إلى أن تجدي نتائج مضمونة.

السفرجل
تتميز هذه الوصفة بأنها تقوم بالتخلّص النهائي من قشرة الرأس، التي تعتبر السبب الأول في تساقط الشعر.
كل ما عليك فعله هو وضع ملعقة من مسحوق بذور السفرجل في كوب من الماء البارد، وتركها لمدة 24 ساعة، مثلما فعلتِ بقناع الزعتر، ثمّ قومي بتدليك فروة رأسك به بعد تصفيته لمدة نصف ساعة متواصلة بواسطة باطن أصابعك.
كرّري هذه الوصفة يوميًا لمدة شهر على الأقلّ. ولكن عليك أن تقومي بصنع منقوع السفرجل يومًا بيوم حتى يكون طازجًا.

العرقسوس
يحتوي العرقسوس على مادة الجلسرين التي تقوم بتقليل الإفرازات الزيتية من فروة الرأس، ممّا يعزز قوة بصيلات الشعر، ويمنع التساقط.
قومي بأخذ حفنة من مسحوق العرقسوس، وضعيها في لتر من خلّ التفاح، في داخل زجاجة محكمة الإغلاق، ثمّ قومي باستخدامه كغسول يوميّ على الشعر.
 

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