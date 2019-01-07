هريسة جوز الهند في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 يناير 2019, 02:54 مساء

تعلمي معنا طريقة تحضير هريسة جوز الهند الشهية لتعديها في مطبخك وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «فتافيت».

المكونات
2 كوب من السميد الخشن.
كوب من جوز الهند الناعم.
كوب من السكر.
ملعقة صغيرة من الباكينغ باودر.
كوب من اللبن الزبادي.
علبة قشدة.
ملعقة كبيرة من السمن.
مكسرات للتزيين بحسب الرغبة (كاجو، لوز، فستق حلبي، فول سوداني).
2 كوب من القطر السائل البارد.

طريقة التحضير
- سخني الفرن إلى حرارة 200 درجة مئوية وحضّري صينية متوسطة الحجم للخبز، وبطّنيها بطبقة من ورق الزبدة أو ادهنيها بالقليل من الطحينية السائلة.
- اخلطي المكونات الجافة أولاً (السميد، جوز الهند، السكر، الباكينغ باودر).
- أضيفي لبن الزبادي، والقشطة، والسمن إلى الخليط وامزجي المكونات جيدًا.
- ضعي الخليط بالصينية المخصصة للفرن ومديها بيدك، ويُمكنكِ غمس يدكِ بالماء ليسهل عليكِ مد هريسة جوز الهند.
- قسمي هريسة جوز الهند بالسكين وزينيها بالمكسرات.
- اخبزي هريسة جوز الهند لمدة 20 دقيقة أو حتى تُصبح الأطراف ذهبية اللون.
- الآن حمّري الهريسة حتى يصبح لون الوجه ذهبيًا.
- اسقي هريسة جوز الهند بالقطر البارد، وقطعيها وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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