الموز والمايونيز لتنعيم الشعر

تبحث السيدات عن طرق مختلفة لتنعيم الشعر وفرده وقد يكلفها ذلك أموالاً باهظة، لذلك نقدم إليكِ اليوم خلطة منزلية طبيعية تعمل على فرد الشعر وترطيبه بتكاليف قليلة ونتائج مرضية تعرفي عليها معنا وطبقيها بنفسك وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

قشر موز

مايونيز

زيت خروع

زيت زيتون

الطريقة

- جففي قشر الموز، ثم قومي بطحنه حتى يصير كالحناء، ثم ضعي له المايونيز وزيت الخروع، وزيت الزيتون وقومي بمزجها جيدًا ليكون الخليط أشبه بالحناء تمامًا واتركيه على شعرك لمدة 30 دقيقة.

- قومي بتغطية شعرك بغطاء، ثم اغسلي شعرك بعدها واجعليه يجف منفردًا وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام.

