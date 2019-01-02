الجليسرين لإزالة البقع من البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 02 يناير 2019, 05:02 مساء

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة علامات البثور والبقع الداكنة في البشرة مما يجعلها تنفق الكثير للتخلص من هذه المشكلة تمامًا.

لذلك نقدم لك طريقة طبيعية منزلية تخلصك من هذه المشكلة تماما تعرفي عليها معنا وفقا لموقع «جمالك».

ماسك الجليسيرين للوجه لإزالة الحبوب والبقع:
يتمّ من خلال وضع كمية متساوية من زيت الجليسيرين، والفازلين، وعصير الليمون في وعاء، وتخلط معاً ودهنها على البشرة مع التدليك المستمر لمدّة ربع ساعة إلى نصف ساعة ثم غسلها بماء دافىء وصابون ثم وضع أي كريم مرطّب أو زيت أطفال وتكرار العملية من مرّة إلى مرّتين كلّ أسبوع.
 

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