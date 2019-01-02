تعرفي على سعر فستان نادين نجيم الخاطف للأنظار

حبست الفنانة نادين نجيم الأنفاس بفستانها الساحر الذي حمل توقيع المصمم العالمي زهير مراد، وأطلت به من خلال جلسة تصوير لافتة نشرت منها صورتين على انستجرام.

نادين نجيم خضعت لجلسة تصوير بفستان ساحر من تصميم زهير مراد، جاء من اللون البيج المطرز بالكامل وبه شق جانبي كشف عن ساقها، وأكملت هي بدورها أناقة الإطلالة من خلال الاستعانة بشعر مستعار بغرة أمامية ومكياج للعيون غريب ولكنه خطف الأنظار.

وكشف حساب About Details عن سعر فستان نادين نجيم الأنيق، وهو 12180 دولار أمريكي.

كما حرصت نادين نجيم أن تعايد جمهورها على انستجرام من خلال صورها وهي ترتدي هذا الفستان الأنيق، مشيرة في تعليقها إلى أن تصميمه يعود إلى صديقها المقرب والعظيم زهير مراد.

وعندما ندقق النظر لتفاصيل فستان نادين نجيم نجده مطرزاً بالفصوص الماسية والحبات اللامعة التي شغلت الموديل بالكامل، ليأتي قوام النجمة اللبنانية الرشيق ويبرز أناقة التصميم بطريقة جذابة.

ومن المعروف عن نادين نجيم أنها ترتدي كثيراً فساتين بتوقيع المصمم زهير مراد، فهي غالباً ما تختار من موديلاته في ظهورها الإعلامي.

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