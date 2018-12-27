الكويتية إسراء الهاجري تستعد لـ«استايلست» في لندن

الاستايلست الكويتية إسراء الهاجري (خاص لـ بوابة الوسط)

تستعد الاستايلست الكويتية إسراء الهاجري، لبدء خطوة جديدة لها حيث تقوم بالتحضيرات لبدء تصوير برنامج تليفزيوني بعنوان «استايلست» يواكب الموضة في عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث قررت تصوير أولى حلقاته بلندن، وتعرض الحلقات ثقافات الشعوب واختلاف أذواقهم في الموضة.

كما يتضمن البرنامج عددًا من الفقرات من بينها، عرض أحدث صيحات الموضة للفنانين في الدول العربية والأجنبية، وتعليقات مواقع التواصل الاجتماعي والانتقادات على بعض الملابس التي ينتقوها في المهرجانات الدولية.

إسراء الهاجري، هي استايلست كويتية تمتلك ذوقًا أوروبيًّا مميزًا في ارتداء الأزياء، بالرغم من تمسكها بأصلها الكويتي، إلا أن ذوقها في الأزياء يميل لأزياء الموضة العالمية، خصوصًا أنها تقضي معظم أيام السنة في لندن.