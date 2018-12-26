وصفة سحرية لتعطير الجسم

نقدِّم إليكِ طريقة طبيعية لتعطير الجسم وترطيبه والحفاظ على رائحة منعشة لوقت طويل بتكاليف بسيطة، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات

علبة كريم جليسوليد.

ملعقتان كبيرتان جليسرين.

ملعقتان كبيرتان زيت لوز.

20 قطرة من الزيت العطري المفضل لكِ.