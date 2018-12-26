وصفة سحرية لتعطير الجسم

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 03:31 مساء

نقدِّم إليكِ طريقة طبيعية لتعطير الجسم وترطيبه والحفاظ على رائحة منعشة لوقت طويل بتكاليف بسيطة، تعرفي على الطريقة معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات
علبة كريم جليسوليد.
ملعقتان كبيرتان جليسرين.
ملعقتان كبيرتان زيت لوز.
20 قطرة من الزيت العطري المفضل لكِ.

طريقة التحضير
- في حمام مائي دافئ أذيبي الفازلين أو الجليسوليد جيدًا ثم أضيفي الجليسرين، وزيت اللوز للفازلين وقلبي الخليط جيدًا.
- بعد أن يبرد الفازلين وقبل أن يتجمد مرة أخرى أضيفي الزيوت العطرية، واتركي الخليط حتى يتجمد.
- استخدمي هذه الخلطة على أماكن النبض كالعنق والرسغ وخلف الركبة لتعطير الجسم طوال اليوم.
 

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