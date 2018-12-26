بديل طبيعي للكرياتين لفرد الشعر

نقدِّم إليكِ بديلًا طبيعيًّا لفرد الشعر بدلاً عن استخدام البروتين والكرياتين قليل التكاليف لا يحتوي على مواد كيميائية، تعرفي على خطوات تحضيره معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

ملعقتا زيت الخروع.

ملعقتا زيت الجرجير.

ملعقتا زيت الزيتون.

ملعقتا زيت جوز الهند.