بديل طبيعي للكرياتين لفرد الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 ديسمبر 2018, 03:18 مساء

نقدِّم إليكِ بديلًا طبيعيًّا لفرد الشعر بدلاً عن استخدام البروتين والكرياتين قليل التكاليف لا يحتوي على مواد كيميائية، تعرفي على خطوات تحضيره معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات
ملعقتا زيت الخروع.
ملعقتا زيت الجرجير.
ملعقتا زيت الزيتون.
ملعقتا زيت جوز الهند.

طريقة التحضير
اخلطي الزيوت الأربعة معًا واتركيها لمدة ثلاثة أيام كاملة قبل الاستخدام، طبقي الخلطة على شعركِ وهو جاف تمامًا.
- اتركي الخلطة على الشعر بين 2 و3 ساعات.
- احرصي على تغظية شعركِ بالغطاء البلاستيكي للاستفادة الكاملة من فوائد المكونات ثم اغسلي شعركِ بالشامبو ثم البلسم.
- كرري الخلطة ثلاث مرات اسبوعيًّا وسوف تلاحظين الفرق بعد مرور أسبوع واحد.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«BBC» تعيد عرض الفيلم الوثائقي «START UP LIBYA»
ثقافة وفن
مهاجم منتخب إسرائيل «يربك» محبي ليفربول وسط ترقب صلاح
رياضة عالمية
بعد الهجوم على مقر وزارة الخارجية... النائب لؤي الغاوي يحمل ثلاث جهات مسؤولية ...
ليبيا
العريبي: لابد من إقصاء مجلس اتحاد الكرة الليبي بالكامل
رياضة محلية
مدرب الأهلي طرابلس يرفض المنتخب ويطالب اتحاد الكرة باحترام الليبيين
رياضة محلية
شاهد.. كلمة السراج لمناسبة ذكرى الاستقلال
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
ميناء الخمس: شحنة الأسلحة المضبوطة الثلاثاء «صوتية» والقانون الليبي يجرّمها
ليبيا
حوار/ محمد علي عبدالقادر للوسط: قريباً سيبدأ العمل في مطار الأبرق وستكون هناك ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة