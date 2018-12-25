بالفيديو: خلطات طبيعية لإطالة الرموش

تسعى كثير من السيدات للحصول على رموش طويلة وجذابة بشكل طبيعي، لذلك نقدم إليكِ مجموعة من الخلطات الطبيعية تعمل على إطالة الرموش والعناية بها، وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

خلطة صفار البيض وزيت اللوز

- احضري بيضة واحدة، وضعيها في طبق، ثم افصلي الصفار عن البياض، واستخدمي الصفار مع ملعقة من زيت اللوز واخلطيهم جيدًا، ثم استخدمي فرشاة ماسكارا نظيفة في وضع المزيج على رموشك، واتركيه حتى تشعري بجفاف المزيج، ثم أغسلي رموشك بالماء البارد.

الشاي الأخضر

- فوائد الشاي الأخضر متعددة، ويمكن استخدامه أيضًا للحصول على رموش طويلة وكثيفة، فيمكنك غلي الشاي الأخضر، ثم عمل كمادات على منطقة العينين، والاعتماد عليه كوصفة يومية، تزيل الهالات السوداء وتزيح آثار الإجهاد عن وجهك، وتعمل على إطالة الرموش.