تعرفي على اتجاهات موضة خريف وشتاء 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 ديسمبر 2018, 11:56 صباحا
اتجاهات الموضة في خريف وشتاء 2019 (بوابة الوسط)

من خلال تحليل أبرز الإصدارات العالمية لخطوط موضة خريف وشتاء 2019، يتضح أن أغلب المصممين هذا الموسم يميلون الى إعادة موضة الجاكيت الواسع باختلاف الأقمشة.

وتقول مصممة الأزياء هنيدة صيرفي: «الجاكيتات الـ Over size هي أكثر علامة سيطرت على أذواق منفذي الأزياء هذا الشتاء، فالسيدة مثلًا إذا كان مقاسها 36 تستطيع أن ترتدي مقاس 44 وستظهر بإطلالة مواكبة للموضة، وكذلك إذا اختارت قطع الملابس ذات الأكمام الطويلة أو الأكتاف العريضة، سواء كانت تفضل ارتداء جاكيت أو jumper او blazer أو pumper jacket وباختلاف أيضًا الحشو أو البطانة، سواء كانت صوفًا أو حريرًا».

وتتحدث المصممة السعودية عن الأقمشة المفضلة في شتاء 2019، فتكشف أن: «النايلون الشفاف والنايلون اللامع موضة هذا الشتاء، وأيضًا ارتداء ملابس طبقات متعددة، هو اختيار يناسب السيدات اللاتي يبحثن عن ملابس محتشمة ومظهر متحفظ، ومناسبة لمن يفضلن ارتداء تنورة شفافة فوق البنطلون.. هذه الملابس تعطي خيارات كثيرة للسيدات اللاتي يرغبن في ارتداء قطع كلاسيكية ومواكبة للموضة».

وتوضح هنيدة أن في «هذا الشتاء عادت موضة الجليتر، فهناك من يفضلن الملابس الذهبية والفضية، كما أصبح مفضلًا أيضًا الملابس المكتوب عليها الرسائل بشكل فني، فهي تتيح للمصممين ورواد الموضة التعبير عن شخصياتهم وأفكارهم برسائل مختصرة»، وتابعت: «استخدمت هذه الفكرة في مجموعتي الخاصة Driving force».

وبحسب المصممة المعروفة، أصبح هناك ميل عام لصناعة «ميكس» أو دمج للملابس الكلاسيك مع الملابس الرياضية، فالموضة تتجه أكثر لقطع الملابس السهلة، وهناك قطاع كبير من السيدات يفضلن الملابس الأنيقة ولكن المريحة في الوقت نفسه.

اتجاهات الموضة في خريف وشتاء 2019 (بوابة الوسط)
اتجاهات الموضة في خريف وشتاء 2019 (بوابة الوسط)
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