بذور الشيا لمكافحة التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 ديسمبر 2018, 04:03 مساء

تعد المكونات الطبيعية هي البديل المناسب لكريمات التجاعيد ومستحضرات مقاومة الشيخوخة. ومن أهم تلك العناصر بذور الشيا، التي أثبتت الدراسات العملية أنها من أغنى المصادر الغذائية لمضادات الأكسدة، الأحماض الدهنية، الكالسيوم والفيتامينات الحيوية. لذلك نقدِّم لكِ قناع بذرة الشيا وزيت الزيتون لمكافحة التجاعيد وشد البشرة، تعرَّفي معنا على طريقة تطبيقه وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات اللازمة
2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.
2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

خطوات التحضير
- تنقع بذور الشيا في الماء طوال الليل ثم تصفى جيدًا في الصباح التالي وتطحن جيدًا.
- اخلطي مسحوق بذور الشيا المطحونة مع زيت الزيتون للحصول على خليط متجانس.
- يوزع الخليط الناتج على أماكن التجاعيد والخطوط الدقيقة وتترك حتى 10 دقائق قبل أن تشطف البشرة بالماء الدافئ.
- يستخدم ذلك الخليط على البشرة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير حليم - اليوبيل الذهبي للتلفزيون الليبي
كاريكاتير
بالفيديو: اجتياح موجات المدّ البحري لحفل موسيقي في إندونيسيا
منوعات
تراجع الدولار في السوق الموازية
ليبيا
«تشاوري» الملتقى الوطني: معايير توزيع الموارد الوطنية وصرف الموازنات (3 - 5)
ليبيا
كاركاتير خيري - العصيدة لا!
كاريكاتير
صنع الله: حقل الشرارة سيظل مغلقًا حتى وضع ترتيبات أمنية.. ونحذر من دفع فدية ...
ليبيا
ترامب يهنئ السراج بذكرى عيد الاستقلال: فخورون بالوقوف مع الليبيين
ليبيا
المستشار إبراهيم بوشناف يعلن حالة «الطوارئ القصوى» لثلاثة أشهر في بنغازي
ليبيا
صنع الله يوضح ملابسات موقف الشرارة: الحقل سيبقى مغلقًا لهذه الأسباب
ليبيا
أوباما يوزع الهدايا على الأطفال المرضى في واشنطن
منوعات
الماقوري يكشف لـ«بوابة الوسط» تفاصيل ضبط ذخيرة وأسلحة بميناء الخمس
ليبيا
كتيبة طارق بن زياد: نطارد فلول الجضران وسرايا بنغازي نحو جسر السدادة
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتيـن يلمح لزواج جديد.. فمن هي الحسناء التي فازت بقلب الرئيس الروسي