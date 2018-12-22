بيكربونات الصوديوم لتبييض اليدين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 ديسمبر 2018, 02:54 مساء

مشكلة اِسوداد اليدين تعانيها كثير من السيدات وتبحث عن أي وصفة للتخلص منها.

لذلك نقدم لكِ اليوم وصفات طبيعية من بيكربونات الصوديوم وغير مكلفة ولا تؤذي البشرة.

تعرفي على هذه الوصفات وطبقيها بنفسك وذلك وفقًا لموقع «بشرتي».

بيكربونات الصوديوم وزيت الزيتون
كل ما تحتاجينه لتطبيق هذه الوصفة هو خلط كمية متساوية من بيكربونات الصوديوم وزيت الزيتون ومن ثم تدليك ظهر يديك بالخليط لمدة 10 دقائق ومن بعدها شطف بشرتك بالماء الفاتر وترطيبها بالمرطب المناسب.

بيكربونات الصوديوم والعسل
يعتبر العسل من أكثر المكونات الطبيعية فائدة للبشرة، قد لا يساهم في تبييض البشرة لوحده ولكنه يساعد في زيادة إشراقها والتخفيف من جفافها، وهذا يعتبر من الأسباب الرئيسة لاسوداد البشرة، وتعتبر إضافته إلى بيكربونات الصوديوم في الخلطات أمراً فعالاً لتبييض البشرة، ولذا لا تترددي بخلط 3 ملاعق من العسل الطبيعي مع 3 ملاعق من بيكربونات الصوديوم، ومن ثم وزعيها على ظهر يديك بالتساوي مع التدليك واتركيها لمدة 20 ثانية قبل شطفها بالماء الفاتر.

بيكربونات الصوديوم والكركم وماء الورد
يعتبر الكركم من أقوى مكونات الطبيعة المبيضة للبشرة، ولذا لا تترددي بخلط 3 ملاعق من بودرة الكركم الطازجة وملعقتين من بيكربونات الصوديوم و4 ملاعق من لبن الزبادي، ومن ثم وزعي الخلطة على كامل يديك مع الفرك لمدة 6 دقائق ومن بعدها اتركيها 20 دقيقة أخرى لتمتصها البشرة، واشطفي بشرتك بعده بالماء الفاتر.
 

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