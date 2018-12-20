خطوات بسيطة لإطالة عمر عطرك

إذا كنتِ سيدتي من عاشقات العطور، والمهتمات بهِ وتريدين المحافظة على عطوركِ لفترة أطول فإننا سنخبرك كيف تطيلين عمر عطركِ في خطوات بسيطة وفقًا لموقع «جمالك».

- من المهمّ أن تعرفي أن الضوء، طبيعيًا كان أم لم يكن، يضرّ بجودة العطر ويسيء إلى نوعيته، وبعض قوارير العطور تحترم هذا الشرط وهي أصلاً مصنوعة من الزجاج الداكن أو الملوّن، إلاّ أن البعض الآخر مصنوع من الزجاج فاتح اللون والرقيق لذا من الأفضل أن تحتفظي بقوارير عطرك في مكان مظلم.

- إنّ الحرارة العالية كما الضوء، تستطيع بسهولة أن تفكك المواد الكيميائية الموجودة في العطر مما يخفف رائحته ويُبهته، لذلك احتفظي بالعطور في مكان بحرارة طبيعية كي لا يتعرض عطركِ إلى فرق الحرارة لأنّ ذلك يؤذيه.

- الرطوبة واحدة من أعداء العطور، فإذا كنتِ من اللواتي يحتفظن بقوارير العطور في الحمام إعدلي عن فكرتك هذه إلاّ إذا كنت تضعين القوارير في خزانة مغلقة بإحكام بمنأى عن البخار.

- لا تفتحي قوارير العطور بشكل مستمرّ ولا تنزعي عنها أغطيتها، من جهة أخرى احرصي ألّا تخضّي القارورة وإلاّ تفاعلت الغازات فيها وخسرتِ من جودتها .

