تجنبي 10 عادات تؤثر على جمالك

تسيطر الرغبة في الظهور بشكل جميل وجذاب على كل امرأة، لهذا تحرص على كل ما يفيد بشرتها وأناقتها.

وهنا نستعرض أكثر 10 عادات سيئة تؤثر على مظهرك وجمالك، ينبغي عليكِ التوقف عنها الآن، حسب «جمالك».

1. تجاهل غسل الوجه قبل النوم وترك المكياج عليه، وتعتبر هذه العادة من العادات المسيئة للغاية بصحة بشرتك، فدرجة حرارة الجسم أثناء النوم ترتفع مما يجعل البشرة تمتص أي شيء على سطحها سواءً كان مكياجًا أو كريمات؛ لذلك اغسلي سيدتي وجهك جيدًا ثم ضعي كريم العناية الليلية.

2. اختيار المستحضرات الخاطئة التي لا تناسب نوع بشرتك، ونلفت إلى ضرورة تحديد نوع البشرة أولاً دهنية، جافة، حساسة.

3. استخدام المقشرات يوميًا ما يزيد من حساسية بشرتك.

4. تجاهل واقي الشمس الذي من شأنه أن يبعد التجاعيد والبقع السوداء والكلف.

5. الإكثار من السهر الذي يسبب التوتر ويرهق العيون.

6. تناول الوجبات السريعة وإهمال الفواكه والخضار والحبوب.

7. عدم ممارسة الرياضة التي تعمل على تحريك الدم في الجسم ما يمنح بشرتك إشراقة دائمة.

8. عدم الاهتمام بغسيل الوجه يوميًا وتنظيف الأدوات المستخدمة للتجميل.

9. تعمد قضم الأظافر، وتعتبر هذه العادة من أكثر العادات السلبية، فهي لا تجعل مظهر اليد غير جذاب إلا أنها تتسبب في نقل الميكروبات إلى الفم لذلك لابد من التخلص هذه العادة على وجه السرعة.

10. من المشكلات الكبرى التي تتعرض لها الفتيات، هي نزع البثور الجافة فهن لا يعلمن أن نزع البثور إنما يؤخر شفاء الجلد ويزيد من عدد البثور، وهنا يجب استشارة طبيب جلدية لاستخدام كريم مناسب لعلاج هذه البثور.