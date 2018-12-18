بالفيديو: الملابس المناسبة لقصيرات القامة

إذا كنتِ من أصحاب القامة القصيرة نقدم إليكِ بالفيديو خطوات بسيطة سهلة التطبيق لاختيار ملابسك المناسبة للظهور بصورة أنيقة دومًا تعرفي على الخطوات معنا وفقًا لموقع «سوبر ماما».

الملابس المناسبة لقصيرات القامة:

الملابس المخططة طوليًّا

اتجهي دائمًا للملابس ذات الخطوط الطولية، وابتعدي عن الملابس المخططة بالعرض، إذ إن الخطوط الطولية تظهر جسمك بشكل أطول.

الملابس ذات النقوشات الصغيرة

اختاري ملابس بها نقوشات صغيرة وتفاصيل محددة، فهي الأنسب لكِ.

موديلات ملابس ذات خصر عال

عند شرائك البنطلونات والجيبات والفساتين، اختاري دائمًا الموديلات ذات الخصر العالي، لأنها تعطي ساقيكِ شكلًا أطول خصوصًا مع ارتداء الكعب العالي.

الإكسسوارات صغيرة الحجم

الإكسسوار هو ما يضيف لإطلالتك اللمسة الأخيرة، اختاري إكسسوارات صغيرة الحجم، وابتعدي عن السلاسل الكبيرة والضخمة.

الحقائب الصغيرة

ارتدي حقيبة صغيرة مناسبة لقوامك، فالحقائب الكبيرة ستظهر قصرك بشكل لافت.

ياقة الملابس الدائرية أو التي تأخذ شكل حرف «V»

يعطي هذا الشكل من الياقات إحساسًا بطول الجسم.

البنطلونات المستقيمة

ابتعدي عن البنطلونات الواسعة أو الفضفاضة، لأنها تفصل الجسم وتظهره بمظهر أقصر من الطبيعي، لذلك اشتري دائمًا البنطلونات المستقيمة أو السكيني لأنها ملائمة أكثر لشكل جسمك.