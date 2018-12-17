خطوات بسيطة لتنسيق ألوان ملابسك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 05:11 مساء

يحدث في مرات أن تتساءلي عن الكيفية المثلى لتنسيق ألوان الملابس، اعتمادًا على الدرجات اللونية وقطع الملابس ولون بشرتكِ وما إلى ذلك من عوامل أخرى مؤثرة من لون العينين والشعر.

احرصي دومًا على اعتماد اللون الجيد، ومن ثم ابدئي بتنسيق الدرجات اللونية والألوان الأخرى المتناغمة معه. ليس بالضرورة اعتماد الألوان الأساسية دومًا مثل الأسود والأبيض، بل بالوسع اختيار ألوان من قبيل الوردي والأصفر أو البنفسجي.
في ما يأتي أشهر طرق تنسيق ألوان الملابس للحصول على إطلالة أنيقة:

- إن كنتِ تعانين من سمنة في منطقة ما من الجسد، فمن المُفضّل أن تختاري لها الدرجة اللونية الأغمق، ومن ثم وزعي الدرجات اللونية الأفتح على مناطق الجسد الأخرى.
- تجنبي دمج أكثر من ثلاثة ألوان على الأكثر في إطلالتكِ الواحدة. ثلاثة ألوان ستسبغ عليكِ طابعًا حيويًا عفويًا، أما اللونان سيسبغان عليكِ مزيدًا من الجديّة والرصانة.
- حاولي ألا ترتدي القطع اللامعة كثيرًا، وإذا ما حدث واخترتها، فلتكن مع ألوان أكثر هدوءًا وقتامة.
- نسقي لون الشال الذي تضعين على رأسكِ حين ترغبين بارتداء ألوان عدة. فليكن لون الشال أنيقًا من بين الدرجات اللونية للون الأساسي الذي ترتدين.
- الإكسسوارات مهمة أيضًا. لا تغفلي وجودها في إطلالتكِ وحاولي ألا تتعارض ألوانها مع ما ترتدين، واجعليها من ضمن توليفة الألوان التي تلبسينها.
- في حال كنتِ ترتدين الـ«بوت» الطويل، فإن عليكِ اعتباره جزءًا من التنسيق اللوني للزيّ الذي ترتدين. اختاريه بدرجة لونية متوائمة مع إطلالتكِ.
- اتبعي مبدأ القطع الصغيرة والكبيرة في تنسيقكِ الألوان. ليس من الضروري أن يكون الشال كبيرًا جداً، بل بالوسع اختياره بلون قوي لكن ألا يشغل مساحة كبيرة من الزي الذي ترتدين.

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