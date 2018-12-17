أقنعة طبيعية للعناية بالبشرة الدهنية

دائمًا ما يعاني أصحاب البشرة الدهنية أكثر من أصحاب البشرة الجافة أو العادية، وذلك بسبب أحوال الطقس شديدة الحرارة أو التلوث بجانب استخدام أشياء غير طبيعية تحتوي على مواد كيماوية، مثل مستحضرات التجميل.

لذلك نقدم إليك ثلاثة أقنعة طبيعة تعتني ببشرتك الدهنية وتظهرها بشكل أفضل دائمًا وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

قناع البيض والتفاح

- نحضر حبة تفاح وصفار بيضة واحدة ونقوم بهرس التفاحة بشكل جيد حتى تصبح ناعمة.

- نضيف صفار البيضة للتفاحة المهروسة ونقوم بالخلط بشكل جيد حتى يتجانسا ونفرد ماسك البيض والتفاح على الوجه ونتركه لمدة 10 دقائق ثم نغسل الوجه بالماء الدافئ، وتكرر هذه الطريقة مرتين أسبوعيًا للعناية الفائقة بالبشرة.

الليمون والعسل

- نحضر ملعقة من عصير الليمون و 3 ملاعق من العسل

- نخلط عصير الليمون مع العسل حتى يتجانسا

- نضع ماسك الليمون والعسل على الوجه لمدة 10 دقائق

ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر.