فلبينية تتوج على عرش جمال الكون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 10:14 صباحا
ملكة جمال الفيليبين كاتريونا غراي فازت بلقب ملكة جمال الكون في 17 ديسمبر 2018 في بانكوك (أ ف ب)

اختتمت الدورة السابعة والستون من مسابقة ملكة جمال الكون بتتويج كاتريونا غراي ملكة جمال الفلبين.

وأشرفت على المسابقة للمرة الأولى في التاريخ لجنة تحكيم مؤلفة بالكامل من نساء، الإثنين، في بانكوك، حسب «فرانس برس».

وقالت كاتريونا غراي (24 عامًا) التي درست في الولايات المتحدة، حيث حازت شهادة في علم الموسيقى إن «مسابقة ملكة جمال الكون منصة رائعة. ونحن كلنا نساء متحررات، وكيف لنا أن ننقل هذه الأفكار للأخريات؟».

وتسلّمت التاج من ملكة الجمال السابقة الجنوب أفريقية ديمي-لي نيل-بيترز، في ختام الحفل الذي بثّ بثًّا مباشرًا في 94 بلدًا، نتيجة تصويت لجنة التحكيم المؤلفة من سيّدات أعمال وملكات جمال سابقات.

وعلا التصفيق في القاعة بعد كشف غراي تعاونها مع منظمة غير حكومية تعني بالوقاية من الإيدز في أحياء الصفيح في مانيلا. وقالت «قبل بضع سنوات فقدت صديقًا عزيزًا بسبب الإيدز، لذا قررت تشجيع الناس على إجراء فحوصات التشخيص. وهذا في قلب أولوياتي».

وشاركت 90 شابة في المسابقة، التي تخللها عرض بلباس البحر وسلسلة أسئلة حول حركة «#أنا أيضًا» المناهضة للتحرّش الجنسي، وتشريع الماريجوانا وأزمة اللاجئين في العالم. وكانت ملكة جمال إسبانيا أول مشاركة متحولة جنسيًا في تاريخ المسابقة.

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