ابنة «حي الصفيح» تحصد لقب ملكة جمال فنزويلا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 10:35 صباحا
صورة ملتقطة لملكة جمال فنزويلا إيزابيلا رودريغز في 13 ديسمبر 2018 في كراكاس (أ ف ب)

فازت شابة من إحدى الضواحي البائسة لمدينة كراكاس بلقب ملكة جمال فنزويلا، في احتفال أبعد ما يكون عن البذخ في ظلّ أزمة اقتصادية خانقة تضرب البلد.

وفازت باللقب إيزابيلا رودريغز (25 عامًا)، وهي من حي الصفيح بيتاري المعروف بارتفاع معدل الجريمة فيه، واكتظاظ بيوته بنصف مليون شخص.

وقالت الملكة الجديدة «من حي بيتاري إلى العالم، يمكن للأحلام أن تتحقّق فعلًا»، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

ولم تخل التعليقات على مواقع التواصل من بعض الانتقاد للحفل، الذي استمر أربع ساعات ووصفه البعض بأنه مملّ، رغم أنه شهد سلسلة من الأحداث الطريفة.

إذ نسيت إحدى المشاركات أن تضع الوشاح الذي يحمل اسم ولايتها، وانزلق ثوب متسابقة أخرى أثناء فقرة الرقص.

بعدما كانت تقام حفلات انتخاب ملكات الجمال من قبل في قاعات تتسع لعشرين ألف شخص، اقتصر هذا الحفل الخامس والستون على مئتي مشاهد في استوديو تصوير.

وتحظى مسابقات الجمال بشعبية واسعة في هذا البلد، ويعود ذلك إلى أسباب عدة منها الأداء اللامع لملكات جمال فنزويلا في مسابقات ملكات جمال العالم، فالبلد يتشاطر مع الهند أعلى نسبة من ألقاب الجمال في العالم (ست مرات).

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