4 أطعمة مهمة لنمو الشعر

4 أطعمة مهمة لنمو الشعر (أرشيفية:انترنت)

تنصح مجلة «فرويندين» الألمانية بدمج بعض الأطعمة في برنامج العناية بالشعر، لتحفيز نموه بطريقة طبيعية، بفضل وجود البروتين ومغذيات أخرى فيها.

ومن أهم هذه الأطعمة لنمو الشعر، وفقًا لموقع «24»:

زيت الزيتون

يعمل زيت الزيتون البكر الممتاز على تحسين صحة الشعر، لأنه يحتوي على الكثير من الأحماض الدهنية «أوميغا 3»، والأحماض الأمينية والفيتامينات، التي تحفز جذور الشعر، وليعمل زيت الزيتون بكامل قوته، فلا بد من تسخينه قليلًا، ثم تدليك فروة الرأس به لمدة عشر دقائق، ثم غسل الشعر جيدًا، وتكرار هذا الإجراء مرة واحدة أسبوعيًّا.

البصل في الشامبو

لا داعي للقلق هنا من انتشار رائحة البصل في الشعر، حيث تعتبر مركبات الكبريت في البصل من المواد المثالية لتعزيز نمو الشعر، ويمكن تحضير الشامبو بالبصل بسهولة، بعد فرم قطع صغيرة من البصل وخلطها مع الشامبو العادي، ومن الأفضل أن يكون ذلك في الوعاء القابل لإعادة الملء في الحمام، ويترك الخليط أسبوعًا، قبل غسل الشعر بالشامبو المخلوط بالبصل ثلاث مرات أسبوعيًّا، أما لرائحة البصل فيمكن معالجة الشعر بعد ذلك ببلسم للقضاء عليها.

خل التفاح

ينصح الخبراء دائمًا بغسل الشعر بالخل، لاسيما في المناطق التي يحتوي فيها ماء الصنبور على مواد جيرية، ويعمل الخل على إذابة المواد الجيرية وجعل الشعر أكثر نعومة ولمعانًا، وتعمل المعادن والأحماض الدهنية في خل التفاح على تحفيز نموه وزيادة لمعانه، وتتمثل أسهل طريقة لاستعمال خل التفاح في وضعه في عبوة إسبراي ورشه على الشعر بعد الشامبو، ولكن لا يُشطف بالماء.