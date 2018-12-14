تخلصي من البقع الداكنة مع معجون الأسنان

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 ديسمبر 2018, 10:16 صباحا

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة البقع الداكنة وعدم توحد لونها لذلك نقدم إليكِ حيلة منزلية سهلة التطبيق عن طريق استخدام معجون الأسنان للتخلص من هذه المشكلة تمامًا وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات اللازمة
½ ملعقة صغيرة من معجون الأسنان
½ ملعقة صغيرة من معجون الطماطم
½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز

خطوات التحضير
- في وعاء صغير، اخلطي نصف ملعقة صغيرة من معجون الأسنان مع نصف ملعقة صغيرة من معجون الطماطم أيضاً.
- يخلط المكونان معاً ثم يضاف ½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز.
- يوزع الخليط على أماكن البقع الداكنة ويترك حتى 15 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر.
- كرري ذلك مرتين أسبوعياً وستختفي هذه المشكلة تماما.
 

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