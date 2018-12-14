تخلصي من البقع الداكنة مع معجون الأسنان

تعاني الكثير من السيدات من مشكلة البقع الداكنة وعدم توحد لونها لذلك نقدم إليكِ حيلة منزلية سهلة التطبيق عن طريق استخدام معجون الأسنان للتخلص من هذه المشكلة تمامًا وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات اللازمة

½ ملعقة صغيرة من معجون الأسنان

½ ملعقة صغيرة من معجون الطماطم

½ ملعقة صغيرة من صودا الخبز