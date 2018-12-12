مقشر الخيار لترطيب البشرة

تحتاج البشرة للتقشير بشكل مستمر والترطيب، خاصة خلال فصل الشتاء، لذلك نقدِّم لكِ قناع الخيار والنعناع لترطيب البشرة وتقشيرها.

تعرفي معنا على طريقة تطبيقه في منزلكِ بسهولة وذلك وفقًا لموقع «احكي».

- يعتبر النعناع من أهم المواد التى تدخل في تركيب الماسكات والمقشرات، لقدرته الفعالة في تطهير البشرة، كما يعمل الخيار على ترطيب البشرة ومعالجاتها، كل ما عليك هو إحضار ربع خيارة، 3/4 كوب سكر أبيض، من 8 إلى 10 قطرات من زيت النعناع .

يهرس الخيار حتى يصبح قطعًا صغيرة، يضاف السكر ثم يضاف زيت النعناع، وضعيه في وعاء محكم الغلق، ثم قشري بشرتكِ بذلك المقشر مرة أسبوعيًّا وستلاحظين الفرق.

