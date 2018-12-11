بتوقيع هاني البحيري.. فستان نيكول سابا بـ 10 ملايين دولار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 ديسمبر 2018, 02:43 مساء

عرض مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري أحدث مجموعاته للعام 2019، مساء أمس بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وشهد العرض حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع كان في مقدمتهم الفنانات رجاء الجداوى وفيفى عبده وصابرين وليلى علوي وإلهام شاههين ونجوى فؤاد وهالة صدقي وصفية العمري وأروى جودة ونهال عنبر ووفاء عامر ولوسي ودينا ونيرمين الفقي والمذيعة جاسمين طه زكي، والكاتبة منى رجب، والإعلامي الكبير مفيد فوزي.

واعتمد المصمم على استخدام أقمشة متعددة وتطريزات مختلفة وقيِّمة.

تألقت النجمة اللبنانية نيكول سابا بفستان زفاف تخطى ثمنه 10 ملايين دولار في ختام الديفيليه نال إعجاب الجميع.
 

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