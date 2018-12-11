كلير وايت أفضل مصممة أزياء بريطانية

المديرة الفنية لدار جيفانشي للازياء كلير وايت كيلر (أ ف ب)

تسلمت المديرة الفنية لدار «جيفانشي» كلير وايت كيلر، الإثنين، جائزة أفضل مصممة أزياء بريطانية من ميغن ماركل بعدما أنجزت لها فستان زفافها من الأمير هاري.

وقالت ميغن ماركل، دوقة ساسكس، خلال الحفل السنوي لجوائز «بريتيش فاشن أواردز» في قاعة «رويال ألبرت هال» في لندن بحضور نجوم كثر: «سعيدة جدًّا بوجودي هنا للاحتفاء بالموضة البريطانية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأشادت الممثلة الأميركية السابقة الحامل برؤية كلير وايت كيلر وحسها الابتكاري ولطافتها.

وكافأت جوائز «بريتيش فاشن أواردو» أيضًا مصممة الأزياء البريطانية الشهيرة فيفيين ويستوود مع جائزة «التغيير الإيجابي» بسبب التزامها مكافحة التغير المناخي.

واستغلت المصممة، البالغة 77 عامًا، المناسبة للتنديد «بالنظام المالي المهترئ سبب كل مشاكلنا».

وفازت كايا غربر (17 عامًا) بجائزة أفضل عارضة أزياء للعام 2018، ويتوقع أن تكون مسيرتها ناجحة مثل والدتها سيندي كرووفورد عارضة الأزياء الأميركية.