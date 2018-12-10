أخطاء أفسدت إطلالة شيرين عبد الوهاب في الكويت

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلاً في الكويت، لتتألق بفستان من تصميم مرمر حليم جاء لافت التصميم بلونه البرغندي، إلا أنه ورغم أناقته شملت إطلالتها أخطاء جعلت النتيجة النهائية غير مرضية.

شيرين عبد الوهاب أطلت بفستان بسيط التصميم من قماش بلون البرغندي مزين بنقط فضية لامعة، يكمن سر جماله في ثنايا القماش، ولكن ما أفسد الإطلالة للأسف كان الجزء العلوي من الفستان.

حيث يبدو أن شيرين عبد الوهاب لم تختر المقاس المناسب للفستان، فبدت الأكمام واسعة بشكل لافت، فكان الموديل في حاجة إلى إعادة ضبطه بحيث يكون مجسمًا على الذراعين.

أما الخطأ الثاني الذي أفسد إطلالة شيرين عبد الوهاب، كشفه أحد المقاطع التي تم تداولها من الحفل، فظهر أنها اعتمدت على صندل ذهبي ضخم بكعب عالٍ، فسلط الضوء على قصر قامتها إلى جانب أنه أضر بنعومة الإطلالة.

ورغم الأخطاء السابق ذكرها، إلا أن هذا لا يمنع أن شيرين عبد الوهاب اختارت تسريحة شعر ناعمة عبارة عن "ذيل حصان" مع ترك الغرة تنسدل على الجانبين، مع وضعها مكياجاً أبرز ملامحها بجاذبية.

هذا المحتوى من ليالينا