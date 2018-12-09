صور إطلالات النجمات بحفل «Jingle Bell Ball» غريبة وغير تقليدية

خطفت إطلالات النجمات بحفل «Jingle Bell Ball» الأنظار بشدة بسبب اختياراتهن الجريئة والغريبة لستايلات أزيائهن التي جمعت بين الابتكار والجنون.

وأثارت إطلالات النجمات بحفل «Jingle Bell Ball» العديد من ردود الأفعال بين الجمهور، خاصة المغنية العالمية ريتا أورا التي ظهرت بستايل غريب في كلتا الإطلالتين اللتين حلت بهما في الحفل الذي نظمه راديو «Capital FM» في العاصمة البريطانية لندن.

وظهرت ريتا أورا على السجادة الحمراء بفستان يشبه زينة الحلوى، وكان عبارة عن فستان قصير تم تلوين صديريته باللون الوردي بما يشبه أقلام التلوين، مع تنورة سوداء بستايل القلم الرصاص، وتزينت من الخلف بعقدة الفراشة الممتدة حتى ساقيها، كما ارتدت جوارب نايلون بدت ملونة بأقلام ألوان الشمع التي يستخدمها الصغار.

وفي إطلالتها الثانية على خشبة المسرح أثناء عرضها الغنائي، أطلت ريتا أورا ببيجاما من الساتان باللون الوردي المائل إلى اللحمي، مما أثار حيرة الجمهور بشدة.

شاهدي من خلال الألبوم أعلاه، صور النجمات بإطلالات غريبة للغاية في حفل«Jingle Bell Ball»، الذي تم تنظيمه مؤخرًا في العاصمة البريطانية لندن تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد.

هذا المحتوى من «ليالينا»